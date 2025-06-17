Две пермские команды прошли отбор на международную «Битву роботов»

Две команды «Зверобой» и BEEKEEPERS будут представлять Пермский край на международном инженерном чемпионате. Они вошли в число лучших среди 306 команд-претендентов из России, Пакистана, Туниса, Мексики, Бангладеш и Саудовской Аравии.
Сейчас лидеры приступают к подготовке и разработке стратегий. «Зверобой» намерен представить новую модель своего робота, с которым в прошлом году команда вошла в топ-16 «Битвы роботов». BEEKEEPERS также будет работать над новой версией робота.
Обе команды выступят в категории тяжеловесов для роботов до 110 кг. Ну, а Пермский край вновь претендует на право принять отборочный этап битвы.