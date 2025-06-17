Часть казахстанцев эвакуировали из Ирана через Азербайджан

Более 600 граждан из 17 стран были эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана.
Как стало известно СМИ, гуманитарный коридор функционирует на высоком уровне уже пятый день.
Сообщается, что с начала конфликта между Израилем и Ираном более 600 человек получили возможность безопасного и комфортного прохода через пограничный пункт «Астара».
В списке эвакуированных — в том числе граждане Азербайджана — значатся представители 17 государств. Среди них — страны СНГ: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Также по запросу были эвакуированы граждане европейских стран: Германии, Испании, Италии, Сербии, Румынии и Португалии. Среди отправленных домой иностранцев были также граждане США, ОАЭ, Китая и Вьетнама — хоть и в небольшом количестве.
Эвакуированные сообщили, что на иранской стороне продолжают ожидать перехода сотни людей.
Напомним, Израиль в ночь на пятницу нанес удары по ядерным объектам Ирана. Казахстан открыл линии экстренной связи в Израиле. После МИД РК сделал заявление по поводу ситуации. Затем запрет полетов над шестью странами ввели в Казахстане.
Еще позже комитет гражданской авиации Казахстана прокомментировал ситуацию с застрявшими в аэропорту Ашхабада казахстанцами. 14 июня сообщалось, что шестеро казахстанцев эвакуированы из Ирана через Азербайджан.