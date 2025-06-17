Часть казахстанцев эвакуировали из Ирана через Азербайджан

В списке эвакуированных — в том числе граждане Азербайджана — значатся представители 17 государств. Среди них — страны СНГ: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Также по запросу были эвакуированы граждане европейских стран: Германии, Испании, Италии, Сербии, Румынии и Португалии. Среди отправленных домой иностранцев были также граждане США, ОАЭ, Китая и Вьетнама — хоть и в небольшом количестве.