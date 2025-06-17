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Часть казахстанцев эвакуировали из Ирана через Азербайджан

Астана. 17 июня. КазТАГ — Часть казахстанцев эвакуировали из Ирана через Азербайджан, сообщает Report.

Источник: report.az

Более 600 граждан из 17 стран были эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана.

говорится в сообщении

Как стало известно СМИ, гуманитарный коридор функционирует на высоком уровне уже пятый день.

Сообщается, что с начала конфликта между Израилем и Ираном более 600 человек получили возможность безопасного и комфортного прохода через пограничный пункт «Астара».

В списке эвакуированных — в том числе граждане Азербайджана — значатся представители 17 государств. Среди них — страны СНГ: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Также по запросу были эвакуированы граждане европейских стран: Германии, Испании, Италии, Сербии, Румынии и Португалии. Среди отправленных домой иностранцев были также граждане США, ОАЭ, Китая и Вьетнама — хоть и в небольшом количестве.

сказано в сообщении

Эвакуированные сообщили, что на иранской стороне продолжают ожидать перехода сотни людей.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу нанес удары по ядерным объектам Ирана. Казахстан открыл линии экстренной связи в Израиле. После МИД РК сделал заявление по поводу ситуации. Затем запрет полетов над шестью странами ввели в Казахстане.

Еще позже комитет гражданской авиации Казахстана прокомментировал ситуацию с застрявшими в аэропорту Ашхабада казахстанцами. 14 июня сообщалось, что шестеро казахстанцев эвакуированы из Ирана через Азербайджан.