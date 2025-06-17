Фома из Большереченского зоопарка Омской области нашел способ спастись от жары

В Большереченском зоопарке Омской области бурый медведь Фома придумал оригинальный способ борьбы с летней жарой. Ежедневно медведь окунается в специальный чан с водой, установленный заботливыми сотрудниками зоопарка.
Фома стал одним из самых любимых обитателей среди посетителей. По характеру медведь довольно спокойный и добродушный.
Сотрудники зоопарка отмечают, что при температуре воздуха выше +25 градусов медведь проводит в воде большую часть дня. Для комфорта животного емкость с водой наполняют на комфортную глубину, чтобы мишка мог мочить морду и лапы.
«Фома знает толк в охлаждении! Он активно плещется и играет в воде. Это зрелище привлекает множество посетителей», — рассказали сотрудники зоопарка в официальной группе «ВКонтакте».
Помимо купания, для поддержания здоровья медведя в жаркие дни сотрудники обеспечивают его дополнительным количеством свежих фруктов и овощей. В рацион Фомы входят яблоки, морковь и капуста, которые помогают поддерживать водный баланс организма.
Для справки: Большереченский зоопарк был основан в 1990 году. На территории площадью 4 гектара обитает более 160 видов животных.