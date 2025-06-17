Госдума приняла закон о новых штрафах для иноагентов

Штрафы за данное правонарушение составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей — для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. Протоколы об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции суда.