Госдума приняла закон о новых штрафах для иноагентов

Законопроект был внесен в Госдуму межфракционной группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Им предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 19.4, предусматривающей установление административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица Минюста России, а также воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей.
Штрафы за данное правонарушение составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей — для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. Протоколы об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции суда.
Также законопроектом повышается ответственность за несоблюдение формы маркировки материалов иноагентов, штрафы за данное правонарушение предлагается установить в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Проектом также вводится возможность заочного (при совершении административных правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.