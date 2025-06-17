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Госдума приняла закон о новых штрафах для иноагентов

Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение иноагентами требований Минюста.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов.

Законопроект был внесен в Госдуму межфракционной группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Им предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 19.4, предусматривающей установление административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица Минюста России, а также воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей.

Штрафы за данное правонарушение составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей — для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. Протоколы об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции суда.

Также законопроектом повышается ответственность за несоблюдение формы маркировки материалов иноагентов, штрафы за данное правонарушение предлагается установить в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Проектом также вводится возможность заочного (при совершении административных правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.