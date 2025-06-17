Геннадий Гурьянов: «Главное, чтобы у всех нас появилось четкое понимание, что мы можем сделать для страны, в которой живем»

Он отметил, что для еще более масштабных достижений нужно продолжать продвигать традиционные семейные ценности, а также внедрить в вузы культуру командной работы. Что еще, по мнению Геннадия Гурьянова, способствует развитию России, вы можете узнать из его интервью.
Cпецпроект «Сделано в России: что изменилось в стране за 25 лет»: о ключевых событиях, технологиях и людях, определивших нынешний облик России. Какие решения стали поворотными, какие тренды сделали жизнь такой, какой мы знаем ее сейчас.