Секс-игрушки по рецепту: к чему приведет запрет продажи интимных товаров в России

— На осмотр гинеколога отводится очень мало времени, хотя требуется собрать анамнез, взять необходимые анализы, проверить молочные железы, провести осмотр в кресле. В такой короткий промежуток сложно найти время на обсуждение сексуальной жизни пациента. К тому же зачастую на приеме женщины не могут признаться в наличии неприятных симптомов, поэтому уж точно не смогут прийти к врачу с просьбой выписать секс-игрушку, — заключила она.