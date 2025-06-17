Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Территорию порта в Ростове намерены отдать под проект комплексного развития

Вместо порта в Ростове-на-Дону могут построить жилые дома с детсадами и школами.

Источник: Комсомольская правда

Территорию порта на улице Береговой в Ростове-на-Дону планируют использовать как общественно-деловую зону или в рамках проекта комплексного развития территорий. Об этом порталу Домостройдон.ру рассказал замминистра строительства, архитектуры и территориального развития региона — главный архитектор Ростовской области Григорий Алексеев-Малахов.

— Правообладатель может обратиться с инициативой о комплексном развитии территории. До этого момента представители порта с соответствующим заявлением не обращались, — прокомментировал Григорий Алексеев-Малахов.

Напомним, в 2023 году стало известно о соглашении по застройке территории Ростовского морского порта. АО «Ростовский порт» и ФАУ «РосКапСтрой» запланировали строительство жилых домов, парка, зоны для отдыха, детсадов и школ. Мощности порта при этом собрались перенесли на левый берег Дона, эту задачу намерены реализовать в 2026 году.

Подпишись на нас в Telegram.