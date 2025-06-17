Территорию порта в Ростове намерены отдать под проект комплексного развития

Территорию порта на улице Береговой в Ростове-на-Дону планируют использовать как общественно-деловую зону или в рамках проекта комплексного развития территорий. Об этом порталу Домостройдон.ру рассказал замминистра строительства, архитектуры и территориального развития региона — главный архитектор Ростовской области Григорий Алексеев-Малахов.
— Правообладатель может обратиться с инициативой о комплексном развитии территории. До этого момента представители порта с соответствующим заявлением не обращались, — прокомментировал Григорий Алексеев-Малахов.
Напомним, в 2023 году стало известно о соглашении по застройке территории Ростовского морского порта. АО «Ростовский порт» и ФАУ «РосКапСтрой» запланировали строительство жилых домов, парка, зоны для отдыха, детсадов и школ. Мощности порта при этом собрались перенесли на левый берег Дона, эту задачу намерены реализовать в 2026 году.
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