Территорию порта в Ростове намерены отдать под проект комплексного развития

Напомним, в 2023 году стало известно о соглашении по застройке территории Ростовского морского порта. АО «Ростовский порт» и ФАУ «РосКапСтрой» запланировали строительство жилых домов, парка, зоны для отдыха, детсадов и школ. Мощности порта при этом собрались перенесли на левый берег Дона, эту задачу намерены реализовать в 2026 году.