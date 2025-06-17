«Шутки в сторону». Лукашенко сказал, что делать белорусам, если не хотят войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что должны делать белорусы, если не хотят войны, пишет БелТА.
На семинаре-совещании в Минском районе белорусский лидер обратил внимание на высокую прибыльность производства молока высокого качества. Так как из высококачественного молока затем производиться спектр разнообразной продукции, широко востребованной и в стране, и на экспорт.
Лукашенко заметил, что в стране сейчас есть все для организации процесса производства и переработки. И предупредил, что следует делать белорусам.
— Шутки в сторону. Повторяю еще раз: не хотите в окопах сидеть, в грязи вшей плодить — давайте работать. Если не хотим войны, значит, надо работать правильно, — прокомментировал глава Беларуси.
Здесь же Лукашенко заметил, что следует соблюдать технологии и придерживаться военной дисциплины. Получать и продавать продукцию.
— Вам даны все права. Надо, чтобы честно подходили к этой работе, — заключил белорусский президент.
Также Александр Лукашенко напомнил чиновникам о своих важных поручениях: «Это вопрос жизни и смерти».
Между тем президент сказал, что в Беларуси осуществят эксперимент среди губернаторов: «Посмотрим, что получится».
Кроме того, лидер страны сказал чиновникам, что поступит по-военному: «Я решил поступить по-военному».