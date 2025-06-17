Отечественная биосубстанция для лечения рака создана и применяется в Беларуси

В специальной лаборатории создают гибридные штаммы бактерий, синтезируют различные соединения. Над препаратом для борьбы со злокачественными опухолями работали последние пять лет, перепробовали более сотни штаммов. При введении в организм субстанция оказывает влияние на очаги болезни. Как следствие — организм пациента вырабатывает иммунитет. Разработка уже применяется в больницах по всей республике и ничем не уступает зарубежным аналогам.