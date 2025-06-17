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Отечественная биосубстанция для лечения рака создана и применяется в Беларуси

Белорусские ученые создают дженерики лекарственных средств для лечения онкологии.

Источник: Комсомольская правда

Ученые из Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси разработали и активно поставляют в лечебные учреждения страны биосубстанцию для лечения раковых опухолей, сообщает телеканал ОНТ.

В специальной лаборатории создают гибридные штаммы бактерий, синтезируют различные соединения. Над препаратом для борьбы со злокачественными опухолями работали последние пять лет, перепробовали более сотни штаммов. При введении в организм субстанция оказывает влияние на очаги болезни. Как следствие — организм пациента вырабатывает иммунитет. Разработка уже применяется в больницах по всей республике и ничем не уступает зарубежным аналогам.

По словам замдиректора по научной работе Института микробиологии Александра Никитина, речь идет о дженериках (это лекарственные препараты, которые являются копией оригинальных лекарственных средств — Ред.).

«Препараты, которые где-то кем-то уже были изобретены, испытаны в практике, были когда-то запатентованы, но срок действия патента истек, и мы можем искать свои способы их синтеза, основанные на нашем сырье», — отметил Александр Никитин.

По словам ученого, возможен поиск более оптимальных составов лекарств.

«Наша задача тут стояла в том, чтобы оптимизировать способ синтеза с использованием микробных ферментов этих препаратов», — подчеркнул Александр Никитин.

Кстати, врач-онколог назвала самые распространенные виды рака в Минске.

Мы писали, что белорусский врач-онколог сказала, какие продукты содержат канцерогены, вызывающие рак.