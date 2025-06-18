Кроссворд на 18 июня 2025

17 июня в России отмечается День русского кваса — напитка с тысячелетней историей. Еще в Древней Руси его готовили в каждой избе, считая источником бодрости и здоровья. Квас и сегодня не теряет популярности, возвращаясь в моду как альтернатива сладким газировкам. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить, чем квас отличается от других напитков и почему он стал культурным символом.