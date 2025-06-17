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Правительство Самарской области начнет регулярные выезды в муниципалитеты

Региональное правительство будет регулярно выезжать в муниципалитеты, о чём сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 16 июня.

Региональное правительство будет регулярно выезжать в муниципалитеты, о чём сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 16 июня.

План озвучили в контексте выезда в Большеглушицкий район, стратегию развития которого обсуждали на вчерашнем заседании. Губернатор подчеркнул, что выезды позволят правительству на месте ознакомиться с проблемами и жалобами жителей, а также скорректировать программу развития районов. Выезды будут проводиться еженедельно в соответствии с графиком.

Губернатор отметил, что самарским муниципалитетам не хватает софинансирования на выделенные средства. Чтобы решить эту проблему, Минфину поручили разобраться в данном вопросе. Следующий выезд правительства запланирован в Хворостянский район.

Ранее мы публиковали подробности нового формата работы правительства с муниципалитетами.

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