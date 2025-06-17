Правительство Самарской области начнет регулярные выезды в муниципалитеты

План озвучили в контексте выезда в Большеглушицкий район, стратегию развития которого обсуждали на вчерашнем заседании. Губернатор подчеркнул, что выезды позволят правительству на месте ознакомиться с проблемами и жалобами жителей, а также скорректировать программу развития районов. Выезды будут проводиться еженедельно в соответствии с графиком.