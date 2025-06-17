Двукратный обладатель Кубка Гагарина Хохлачев перешел в тольяттинскую «Ладу»

«Был в Северной Америке. Выходил на лед в составе “Уинсор Спитфайрз” из лиги Онтарио. А в 2011-м “Бостон Брюинз” выбрал его во втором раунде драфта НХЛ под общим 40-м номером. Провел в лиге девять матчей. Еще 217 — в АХЛ», — объяснили представители «автозаводцев».