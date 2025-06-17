Двукратный обладатель Кубка Гагарина Хохлачев перешел в тольяттинскую «Ладу»

31-летний воспитанник столичного «Спартака» получил односторонний контракт на сезон.
Профессиональная карьера Александра Хохлачева стартовала в 2008 году. В КХЛ начал играть в сезоне 2012−2013. Тогда заработал семь очков (две шайбы и пять ассистов). Также выступал за СКА и «Авангард».
В минувшем розыгрыше КХЛ был в «Амуре» и «Сочи». Поучаствовал в 63 встречах и насобирал 20 результативных баллов (8+12).
«Был в Северной Америке. Выходил на лед в составе “Уинсор Спитфайрз” из лиги Онтарио. А в 2011-м “Бостон Брюинз” выбрал его во втором раунде драфта НХЛ под общим 40-м номером. Провел в лиге девять матчей. Еще 217 — в АХЛ», — объяснили представители «автозаводцев».
Плюс брал серебро (2011) и бронзу МХЛ (2012). Дважды поднимал Кубок Гагарина — в 2017-м и 2021-м. Всего Хохлачев сыграл в 565 играх КХЛ и набрал 323 очка (126+197).
Недавно тренер волжан Никита Щитов высказался о своем назначении в тольяттинский клуб.
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