В Самаркандской области заработала служба дневного ухода за детьми с инвалидностью

В помощь таким семьям в текущем году в семи регионах Узбекистана в качестве эксперимента открывают службы дневного ухода. Самарканд один из них. На сегодняшний день в регионе действуют три специализированных центра, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Первый центр открылся в сходе граждан «Чарогбон» Тайлякского района, второй — в махалле «Мустакиллик» Ургутского района, последний — в Самарканде.
В этих центрах детям в возрасте от 3 до 18 лет оказывают комплексную реабилитационную помощь. Она включает гидромассажные ванны, лечебный массаж, занятия с логопедом, сурдопедагогом, дефектологом, обучение навыкам самообслуживания, трудовую и музыкальную терапию, иппотерапию. Кроме того, здесь предоставляют трехразовое питание, есть комнаты отдыха, тренажеры, развивающие настольные и напольные игры.
Все это помогает детям проходить реабилитацию в комфортной и безопасной среде.
Детей принимают на основе социального договора между родителями и центрами социальных услуг «Инсон», а также заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
Важно отметить, что специализированные центры открывают в рамках государственно-частного партнерства.
За каждый день пребывания детей предпринимателю выделяется субсидия, размер которой зависит от возраста ребенка. Кроме того, в случае организации транспортных услуг для детей, проживающих более чем в 3 км от центра, компенсируется до 75% БРВ.
В ближайшее время такие центры откроют во всех районах области.