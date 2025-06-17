В Самаркандской области заработала служба дневного ухода за детьми с инвалидностью

В этих центрах детям в возрасте от 3 до 18 лет оказывают комплексную реабилитационную помощь. Она включает гидромассажные ванны, лечебный массаж, занятия с логопедом, сурдопедагогом, дефектологом, обучение навыкам самообслуживания, трудовую и музыкальную терапию, иппотерапию. Кроме того, здесь предоставляют трехразовое питание, есть комнаты отдыха, тренажеры, развивающие настольные и напольные игры.