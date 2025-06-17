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В Самаркандской области заработала служба дневного ухода за детьми с инвалидностью

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Родители детей с инвалидностью часто вынуждены отказываться от профессионального роста, получения образования и даже элементарной возможности выйти из дома по делам. Уход за ребенком требует их постоянного присутствия и полной вовлеченности, что ограничивает семьи в обычной жизни.

Источник: Sputnik.uz

В помощь таким семьям в текущем году в семи регионах Узбекистана в качестве эксперимента открывают службы дневного ухода. Самарканд один из них. На сегодняшний день в регионе действуют три специализированных центра, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Первый центр открылся в сходе граждан «Чарогбон» Тайлякского района, второй — в махалле «Мустакиллик» Ургутского района, последний — в Самарканде.

отметил исполняющий обязанности начальника управления Национального агентства социальной защиты Самаркандской области Сардор Лукмонов

В этих центрах детям в возрасте от 3 до 18 лет оказывают комплексную реабилитационную помощь. Она включает гидромассажные ванны, лечебный массаж, занятия с логопедом, сурдопедагогом, дефектологом, обучение навыкам самообслуживания, трудовую и музыкальную терапию, иппотерапию. Кроме того, здесь предоставляют трехразовое питание, есть комнаты отдыха, тренажеры, развивающие настольные и напольные игры.

Все это помогает детям проходить реабилитацию в комфортной и безопасной среде.

подчеркнул Лукмонов

Детей принимают на основе социального договора между родителями и центрами социальных услуг «Инсон», а также заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Важно отметить, что специализированные центры открывают в рамках государственно-частного партнерства.

За каждый день пребывания детей предпринимателю выделяется субсидия, размер которой зависит от возраста ребенка. Кроме того, в случае организации транспортных услуг для детей, проживающих более чем в 3 км от центра, компенсируется до 75% БРВ.

сообщили в управлении Национального агентства социальной защиты Самаркандской области

В ближайшее время такие центры откроют во всех районах области.