Ответы на кроссворд от 18 июня 2025: интересные факты про Международный день суши

6. Хангири

Хангири, или хандай, — традиционная японская деревянная кадка, используемая для приготовления риса для суши. Она обычно изготавливается из кипариса и скрепляется медными обручами. Размер хангири может варьироваться в зависимости от назначения: от небольших, около 30 см в диаметре, для домашнего использования, до крупных, достигающих 1 метра, для профессиональных суши-ресторанов. После варки рис перекладывают в хангири, где его смешивают с уксусной заправкой. Затем рис накрывают тканью для постепенного охлаждения. Качественный хангири может быть в 2−3 раза дороже обычной кастрюли.