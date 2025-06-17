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Почти каждый пятый школьник в Подмосковье сдал ОГЭ по русскому на «отлично»

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Свыше 93% девятиклассников в Подмосковье успешно сдали Основной государственный экзамен по русскому языку, который прошел 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Экзамен успешно сдали 93,5% участников. Каждый пятый выпускник показал высокий результат: 18% девятиклассников получили “отлично”, еще 35% справились на “четверку”. Это подтверждает высокий уровень базовой подготовки по русскому языку», — приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ингрид Пильдес.

Минимальный порог не смогли преодолеть 6,5% участников. Экзамен проходил в 602 пунктах проведения, в нем приняли участие около 98 тыс. девятиклассников. За ходом процедуры следили 1 170 общественных наблюдателей, включая онлайн-наблюдателей. Продолжительность экзамена составила 3 часа 55 минут.

Для тех, кто не преодолел минимальный порог, предусмотрены резервные дни пересдачи — 26 июня, 1 и 2 июля.