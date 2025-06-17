Число мест для поступления в колледжи увеличено в Петербурге

Срок подачи заявлений продлится до 15 августа, однако при нехватке претендентов приём может быть продолжен до ноябрьских дат. В нынешнем году городская администрация предусмотрела выделение 28,3 тысячи бюджетных мест, что превышает прошлогоднюю цифру почти на полторы тысячи позиций.