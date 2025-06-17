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Катание на самокатах запретят в шести районах Петербурга на время ПМЭФ

Запрет будет действовать с 18 по 22 июня.

Источник: Комсомольская правда

В шести районах Петербурга временно запретят передвижение на электросамокатах, гироскутерах и аналогичном транспорте в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба городского Комтранса.

С 00:00 18 июня до 16:00 22 июня 2025 года ограничения затронут Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Центральный районы.

— Под запрет попадают все средства индивидуальной мобильности с электродвигателем: электросамокаты, электроскейтборды, сигвеи, моноколеса и электровелосипеды, — говорится в сообщении.

Меры вводятся по решению Оперативного штаба Петербурга для обеспечения общественной безопасности и усиленного контроля в дни форума. Кроме того, будет ограничена парковка и стоянка на ключевых улицах, прилегающих к местам проведения мероприятия.