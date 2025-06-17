Катание на самокатах запретят в шести районах Петербурга на время ПМЭФ

В шести районах Петербурга временно запретят передвижение на электросамокатах, гироскутерах и аналогичном транспорте в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба городского Комтранса.
С 00:00 18 июня до 16:00 22 июня 2025 года ограничения затронут Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Центральный районы.
— Под запрет попадают все средства индивидуальной мобильности с электродвигателем: электросамокаты, электроскейтборды, сигвеи, моноколеса и электровелосипеды, — говорится в сообщении.
Меры вводятся по решению Оперативного штаба Петербурга для обеспечения общественной безопасности и усиленного контроля в дни форума. Кроме того, будет ограничена парковка и стоянка на ключевых улицах, прилегающих к местам проведения мероприятия.