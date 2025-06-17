В Карелии рассказали о применении нейросети для поиска людей

«Полиция Республики Карелия — первая в МВД России структура, заключившая лицензионный договор с НТИ на использование нейросети. После получения заявки от соответствующего подразделения уголовного розыска подразделение выдвигается в точку поисковых мероприятий. В связи с тем, что личного состава у нас не так много, применение беспилотных воздушных судов позволяет резко оптимизировать наши ресурсы и самое главное — направлять людей туда, где они наиболее нужны», — сказал в ходе круглого стола Куроптев.