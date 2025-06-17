Резиденты «Сколково» покажут на ПМЭФ биопринтер и умную операционную

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Компании-резиденты и выпускники фонда «Сколково» (входит в группу ВЭБ.РФ) представят биопринтер для создания импланта барабанной перепонки, умную операционную и роботов для промышленности на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба фонда.
По информации пресс-службы, шесть компаний в рамках выставочной программы ПМЭФ представят решения в области медицины. Так, компания «3D биопринтинг солюшенс» продемонстрирует биопринтер для создания имплантов барабанной перепонки из натурального коллагена животного происхождения, «Сенсор-тех» покажет нейроимплант для восстановления зрения незрячим людям и «Моторика» — функциональные киберпротезы. Кроме того, будет представлена умная операционная компании «Медицинские системы визуализации», а также быстрые и точные экспресс-тесты для медицинской диагностики и скрининга компании «Рапид био». А «К-скай» продемонстрирует работу платформы прогнозной аналитики Webiomed для автоматического анализа медицинских данных с целью оценки рисков развития заболеваний.
Также компания «Р-полимер» расскажет о разработках для развития производства эпоксидных компаундов и их компонентов.
Отмечается, что на площадке «Территория инноваций» можно будет ознакомится с проектом компании «Роботех», которая специализируется на решениях для роботизации предприятий. «На ПМЭФ мы представим роботизированную ячейку для сортировки изделий на базе искусственного интеллекта. Система автоматически определяет тип, габариты и дефекты деталей, используя данные с камер и сенсоров, и точно распределяет их с помощью робота-манипулятора. Это решение позволяет существенно повысить точность и скорость производства, снизить затраты и исключить влияние человеческого фактора. Ожидаем, что участие в форуме откроет новые деловые контакты и станет шагом к широкому внедрению российских роботизированных и ИИ-технологий в промышленность», — приводится в сообщении слова генерального директора «Роботех» Дениса Худякова.
На том же стенде будет расположен проект «Сколтеха» LABADVANCE с передовым решением в области микрофлюидной технологии, позволяющий синтезировать вещества не в реакторе, а в «потоке смеси действующих веществ внутри микрофлюидногочипа размером всего несколько квадратных сантиметров».