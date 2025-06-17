Резиденты «Сколково» покажут на ПМЭФ биопринтер и умную операционную

Отмечается, что на площадке «Территория инноваций» можно будет ознакомится с проектом компании «Роботех», которая специализируется на решениях для роботизации предприятий. «На ПМЭФ мы представим роботизированную ячейку для сортировки изделий на базе искусственного интеллекта. Система автоматически определяет тип, габариты и дефекты деталей, используя данные с камер и сенсоров, и точно распределяет их с помощью робота-манипулятора. Это решение позволяет существенно повысить точность и скорость производства, снизить затраты и исключить влияние человеческого фактора. Ожидаем, что участие в форуме откроет новые деловые контакты и станет шагом к широкому внедрению российских роботизированных и ИИ-технологий в промышленность», — приводится в сообщении слова генерального директора «Роботех» Дениса Худякова.