День города в Калининграде пройдет в первые выходные июля

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининграде ко Дню города власти планируют открыть два обновлённых молодёжных клуба. Центр молодёжных компетенций откроется на Зоологической, 9-а, а на Воздушной, 22 появится настоящая лаборатория для начинающих учёных.