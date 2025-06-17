День города в Калининграде пройдет в первые выходные июля

В этом году основной темой праздника станет патриотизм и связь поколений.
В рамках празднования состоится фестиваль «Герои прошлого и настоящего. Связь поколений» и литературно-патриотический фестиваль «Калининградцы памяти верны», сообщает «Клопс».
Также в Центральном парке состоится масштабный концерт. Хедлайнером станет кто-то из звезд — более подробная информация появится в ближайшие дни.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининграде ко Дню города власти планируют открыть два обновлённых молодёжных клуба. Центр молодёжных компетенций откроется на Зоологической, 9-а, а на Воздушной, 22 появится настоящая лаборатория для начинающих учёных.