В Новосибирске проверили состояние плавучего фонтана на набережной

Эксперты изучили состояние всех трёх секций фонтана, оценили коррозию несущих элементов, остаточную толщину стенок, состояние инженерного оборудования, насосов и трубопроводов. В результате выяснилось, что объект находится в аварийном состоянии и не может использоваться без серьёзных вложений.