Новая дорога до Пулково появилась в Петербурге на время ПМЭФ

Во время Петербургского международного экономического форума-2025 к аэропорту Пулково будет открыта дополнительная дорога — третью транспортную линию вдоль пассажирского терминала. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Ее открыли для личных автомобилей и такси. С ее помощью, предположительно, получится сделать меньше время пребывания транспорта в зоне прибытия, которая расположена на уровне 1-го этажа.
В Пулково во время форума с 18 по 21 июня увеличат пропускную способность зоны прибытия на 40%. По словам экспертов, примерное время проезда будет составлять до четырех минут.
Напомним, стало известно, что участников ПМЭФ от дронов будет защищать новейшая система.