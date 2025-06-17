Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая дорога до Пулково появилась в Петербурге на время ПМЭФ

Ее открыли для личных автомобилей и такси.

Источник: Аэропорт Пулково

Во время Петербургского международного экономического форума-2025 к аэропорту Пулково будет открыта дополнительная дорога — третью транспортную линию вдоль пассажирского терминала. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Ее открыли для личных автомобилей и такси. С ее помощью, предположительно, получится сделать меньше время пребывания транспорта в зоне прибытия, которая расположена на уровне 1-го этажа.

В Пулково во время форума с 18 по 21 июня увеличат пропускную способность зоны прибытия на 40%. По словам экспертов, примерное время проезда будет составлять до четырех минут.

Напомним, стало известно, что участников ПМЭФ от дронов будет защищать новейшая система.