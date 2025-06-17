В Иркутске 18 июня сразу в четырех районах отключат электроэнергию

18 июня в некоторых домах Иркутска отключат электроэнергию. Света не будет в Ленинском, Октябрьском, Свердловском и Правобережном районах. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала «Свет38».
— На 15 улицах Октябрьского района энергоснабжение прекратят в период с 01:00 до 04:00 часов. Но отключат всего на 30 минут. В это же время света не будет в нескольких домах на улицах Гагарина и Карла-Маркса в Правобережном районе, — уточняется в сообщении.
В Свердловском районе специалисты будут проводить «перевод нагрузки» с полуночи до 3 часов ночи. А вот в Ленинском районе жители домов будут без света с 12 до 17 часов, а на улице Розы Люксембург и вовсе до 20:00 вечера. В каких домах конкретно будет отключена электроэнергия, можно узнать по ссылке.
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