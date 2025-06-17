В Иркутске 18 июня сразу в четырех районах отключат электроэнергию

В Свердловском районе специалисты будут проводить «перевод нагрузки» с полуночи до 3 часов ночи. А вот в Ленинском районе жители домов будут без света с 12 до 17 часов, а на улице Розы Люксембург и вовсе до 20:00 вечера. В каких домах конкретно будет отключена электроэнергия, можно узнать по ссылке.