Володин назвал основы идентичности любой нации

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Язык, культура, вера и история являются основой идентичности любой нации, если не поддерживать язык, то это станет серьезным вызовом для нации, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее во вторник Госдума приняла закон, направленный на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Нормой предусматривается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова, вроде sale или shop. Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.
«Когда речь идёт об идентичности нации, мы с вами должны понимать: язык, культура, вера и история — вот основы идентичности любой нации. Если только мы не будем защищать язык, поддерживать его, это будет серьёзный вызов нации, всем нам», — сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.
Он добавил, что после принятия данного закона в России будет меньше вывесок на иностранных языках и меньше будет использоваться другой язык или другие языки при рекламе.