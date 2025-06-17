Володин назвал основы идентичности любой нации

«Когда речь идёт об идентичности нации, мы с вами должны понимать: язык, культура, вера и история — вот основы идентичности любой нации. Если только мы не будем защищать язык, поддерживать его, это будет серьёзный вызов нации, всем нам», — сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.