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Ещё не все врачи уехали: В Молдове провели уникальную операцию по пересадке печени годовалому малышу

Операция длилась 10 часов — донором стал человек, откликнувшийся после телесюжета.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги успешно провели первую в истории Молдовы трансплантацию печени самому маленькому пациенту −1 год и 4 месяца.

Малыш страдал тирозинемией первого типа — редким наследственным заболеванием, которое поражает обмен тирозина в организме и не поддаётся лечению без трансплантации печени. Решение о проведении операции приняли врачи больницы имени Тимофея Мошняги и Института матери и ребёнка после совместного консилиума. К сложной операции привлекли большую команду специалистов: хирургов, анестезиологов, гепатологов, кардиохирургов и педиатров из двух медучреждений.

Операция длилась 10 часов. Донором стал человек, откликнувшийся после телесюжета.

Сейчас малыш идёт на поправку.

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