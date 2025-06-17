Ещё не все врачи уехали: В Молдове провели уникальную операцию по пересадке печени годовалому малышу

Малыш страдал тирозинемией первого типа — редким наследственным заболеванием, которое поражает обмен тирозина в организме и не поддаётся лечению без трансплантации печени. Решение о проведении операции приняли врачи больницы имени Тимофея Мошняги и Института матери и ребёнка после совместного консилиума. К сложной операции привлекли большую команду специалистов: хирургов, анестезиологов, гепатологов, кардиохирургов и педиатров из двух медучреждений.