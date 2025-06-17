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Госдума приняла закон об ответственности за незаконную регистрацию ИП

Госдума приняла закон о введении наказания за незаконную регистрацию ИП.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Изменения вносятся в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса. Законом дополняются статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей.

Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Нормой также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.