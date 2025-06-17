Вузы в Ростове-на-Дону назвали даты начала и завершения приемной кампании

В Донской государственный технический университет документы на поступление можно будет подать с 20 июня. 20 июля завершат прием тех, кто планирует сдавать университетские экзамены, а 25 июля — крайний срок для поступающих только по результатам ЕГЭ. Вступительные испытания в ДГТУ должны проводить в период с 21 июня по 25 июля.