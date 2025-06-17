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Вузы в Ростове-на-Дону назвали даты начала и завершения приемной кампании

Приемная кампания в вузах Ростова-на-Дону начнется с 20 июня.

Источник: Комсомольская правда

Прием заявлений и документов от абитуриентов в вузах Ростова-на-Дону начнут с 20 июня 2025 года, эту дату указали на сайтах нескольких учебных заведений. Такую же информацию опубликовали в телеграм-канале Минобрнауки России.

Известно, что в Южном федеральном университете приемная кампания продлится с 20 июня до 15 июля. 25 июля завершат прием бумаг от поступающих без вступительных испытаний. Экзамены в ЮФУ будут проводиться по мере формирования групп абитуриентов.

В Донской государственный технический университет документы на поступление можно будет подать с 20 июня. 20 июля завершат прием тех, кто планирует сдавать университетские экзамены, а 25 июля — крайний срок для поступающих только по результатам ЕГЭ. Вступительные испытания в ДГТУ должны проводить в период с 21 июня по 25 июля.

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