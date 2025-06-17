Создан способ управления техникой жестами без камер и датчиков

«Программа комплекса анализирует радиосигналы, рассеянные руками человека. Она умеет понимать четыре жеста рукой — например, движение влево, вправо, вверх или вниз. Как только вы сделаете жест, система его распознает и выполняет нужную команду. Это похоже на управление компьютером при помощи видеожестикуляции, только вместо камеры используется радиосигнал. Так комплекс сравнивает полученные данные с эталонными образцами в базе и точно определяет, какое движение сделал человек», — пояснили в вузе.