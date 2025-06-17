Создан способ управления техникой жестами без камер и датчиков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты РТУ МИРЭА разработали алгоритм, позволяющий управлять устройствами с помощью жестов без использования камер и оптических датчиков. Техника с его помощью способна распознавать четыре вида движений руки, считывая их в виде радиосигнала, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Решение предназначено для использования в умных домах, на производстве и в транспорте, где нет возможности установить видеоаппаратуру и датчики.
«Программа комплекса анализирует радиосигналы, рассеянные руками человека. Она умеет понимать четыре жеста рукой — например, движение влево, вправо, вверх или вниз. Как только вы сделаете жест, система его распознает и выполняет нужную команду. Это похоже на управление компьютером при помощи видеожестикуляции, только вместо камеры используется радиосигнал. Так комплекс сравнивает полученные данные с эталонными образцами в базе и точно определяет, какое движение сделал человек», — пояснили в вузе.
В отличие от камер или сенсорных датчиков, радиоволновая система работает в любых условиях освещения и не требует высокопроизводительного вычислительного оборудования, что делает ее перспективной для массового внедрения.
«Решение работает на базе облегченных нейровизионных алгоритмов. Это значит, что радиовизионная система не просто фиксирует движение, а действительно понимает структуру динамического жеста, даже если он сделан разными людьми. При этом сама программа занимает всего 8 килобайт, что позволяет использовать ее в качестве мобильного приложения», — уточнил Кирилл Латышев, старший преподаватель кафедры радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА.
Авторы получили патент на разработку.