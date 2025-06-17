Строитель из Краснодара выиграл в лотерею 25 миллионов рублей

Петр по профессии инженер-строитель. Вместе с женой воспитывает двух сыновей. В свободное от работы время мужчина увлекается поездками на мотоцикле и игрой в шахматы, а также любит проводить вечера в кругу семьи. Петр заранее распланировал выигрыш, ведь был на 99% уверен, что однажды выиграет. Поэтому сразу знал, что призовые средства потратит на погашение кредитов на автомобиль, а также на строительство дома. У семьи уже есть участок, и в планах было возвести на нем собственный дом, что теперь победитель и реализует.