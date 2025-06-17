Строитель из Краснодара выиграл в лотерею 25 миллионов рублей

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Строитель из Краснодара выиграл в лотерею «Рапидо Про» более 25 миллионов рублей, а билет он купил, копая в дождь яму на стройке, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
«Житель Краснодара Петр У. в один из пасмурных дней решил поучаствовать в “Рапидо Про”, купив билеты на ранее выигранные деньги. И по результатам 331963-го тиража счастливчик выиграл суперприз — 25 110 426 рублей», — сказали в компании.
Там добавили, что сам победитель рассказал: «В этом году мне дважды снилось, как я выигрывал по-крупному, и моей супруге за неделю до выигрыша снился сон про перемены в жизни».
«А в тот заветный день я подрабатывал: копал яму на стройке с утра до вечера, шел дождь, вокруг была глина. И в процессе я покупал билеты в мобильном приложении, выбрав числовые комбинации автоматическим способом. И один из билетов принес мне больше 25 миллионов. Я испытал приятный шок, когда увидел эту сумму», — передают в компании слова мужчины.
Кроме того, счастливчик рассказал, что в том билете попалось число 12. «Оно в моей жизни судьбоносное: у нас ребенок родился 12-го числа, мы поженились с супругой 12-го, и сейчас идет двенадцатый год с нашего знакомства», — процитировали мужчину.
Петр по профессии инженер-строитель. Вместе с женой воспитывает двух сыновей. В свободное от работы время мужчина увлекается поездками на мотоцикле и игрой в шахматы, а также любит проводить вечера в кругу семьи. Петр заранее распланировал выигрыш, ведь был на 99% уверен, что однажды выиграет. Поэтому сразу знал, что призовые средства потратит на погашение кредитов на автомобиль, а также на строительство дома. У семьи уже есть участок, и в планах было возвести на нем собственный дом, что теперь победитель и реализует.