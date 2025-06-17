Госдума приняла закон об ужесточении наказания за возбуждение ненависти

«Например, если кто-то уже был наказан за подобные действия и снова нарушает закон, наказание станет серьёзнее: штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Также усиление касается ситуаций, когда такие действия оправдывают насилие или его угрозу. Ещё одно важное новшество касается тех случаев, когда люди совершают экстремистские действия совместно», — сказал Говырин.