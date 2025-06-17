На этой неделе в Перми работают три городские ярмарки

Пермяки смогут приобрести уникальные товары. Так, на Комсомольском проспекте, 79 можно купить саженцы многолетников, цветов, вязаные игрушки, восточные сладости. Посетители ярмарки на Ласьвинской, 18 смогут попробовать шашлыки, сладкую вату, карамельные яблоки, попкорн; мясо, рыбу, колбасу. На Крупской, 42 продаются керамика и деревянные изделия.