На этой неделе в Перми работают три городские ярмарки

Сразу три ярмарки — в Мотовилихинском, Свердловском и Кировском районах Перми — будут работать до 23 июня.
Они расположились по адресам: улица Крупской, 42, Комсомольский проспект, 79 и улица Ласьвинская, 18. Часы работы ярмарочных домиков — с 11:00 до 19:00.
Пермяки смогут приобрести уникальные товары. Так, на Комсомольском проспекте, 79 можно купить саженцы многолетников, цветов, вязаные игрушки, восточные сладости. Посетители ярмарки на Ласьвинской, 18 смогут попробовать шашлыки, сладкую вату, карамельные яблоки, попкорн; мясо, рыбу, колбасу. На Крупской, 42 продаются керамика и деревянные изделия.
Напомним, городская ярмарка вместо шатров теперь проходит в новых ярмарочных домиках.