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В Самарской области почти 1500 жителей сдали кровь во Всемирный день донора

В самарском регионе с 9 по 16 июня 2025 года проходили мероприятия, посвященные Всемирному дню донора.

В самарском регионе с 9 по 16 июня 2025 года проходили мероприятия, посвященные Всемирному дню донора. Около 1500 наших земляков сдали свою кровь на благое дело.

В эти дни каждому донору вручили памятные подарки от организаторов.

«Спасибо всем участникам мероприятий, которые прошли в регионе в честь Всемирного дня донора. Важно не только сдавать кровь, но и продвигать идею донорства, привлекая к сдаче крови новых людей. Донорство помогает следить за состоянием здоровья, сдавать регулярно анализы в целях выявления и профилактики заболеваний. Становясь донором, вы не только помогаете другим, но и контролируете свое здоровье!», — отметил директор станции переливания крови Сергей Кузнецов.

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