В Самарской области почти 1500 жителей сдали кровь во Всемирный день донора

В самарском регионе с 9 по 16 июня 2025 года проходили мероприятия, посвященные Всемирному дню донора. Около 1500 наших земляков сдали свою кровь на благое дело.
В эти дни каждому донору вручили памятные подарки от организаторов.
«Спасибо всем участникам мероприятий, которые прошли в регионе в честь Всемирного дня донора. Важно не только сдавать кровь, но и продвигать идею донорства, привлекая к сдаче крови новых людей. Донорство помогает следить за состоянием здоровья, сдавать регулярно анализы в целях выявления и профилактики заболеваний. Становясь донором, вы не только помогаете другим, но и контролируете свое здоровье!», — отметил директор станции переливания крови Сергей Кузнецов.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.