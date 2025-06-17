В Самарской области почти 1500 жителей сдали кровь во Всемирный день донора

«Спасибо всем участникам мероприятий, которые прошли в регионе в честь Всемирного дня донора. Важно не только сдавать кровь, но и продвигать идею донорства, привлекая к сдаче крови новых людей. Донорство помогает следить за состоянием здоровья, сдавать регулярно анализы в целях выявления и профилактики заболеваний. Становясь донором, вы не только помогаете другим, но и контролируете свое здоровье!», — отметил директор станции переливания крови Сергей Кузнецов.