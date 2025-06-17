Эксперт Сергеев раскритиковал идею перенести срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней

В Госдуме предложили перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца. По мнению депутатов, это решение позволит избежать начисления штрафов за несвоевременную оплату. В то же время управляющие компании и ресурсоснабжающие организации получат дополнительное время на расчет всех начислений во избежание неточностей. Действительно ли эта мера будет полезной, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев.