Эксперт Сергеев раскритиковал идею перенести срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней

В Госдуме предложили перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца. По мнению депутатов, это решение позволит избежать начисления штрафов за несвоевременную оплату. В то же время управляющие компании и ресурсоснабжающие организации получат дополнительное время на расчет всех начислений во избежание неточностей. Действительно ли эта мера будет полезной, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев.
Инициатива депутатов также предполагает перенос срока предоставления платежных документов с «до первого числа месяца» на «до пятого числа месяца». По словам Сергеева, предложение Госдумы едва ли повлияет на работу управляющих компаний.
— Что касается смещения сроков оплаты на пять дней, то я не думаю, что именно в дате платежа была какая-то большая проблема, — выразил мнение собеседник «ВМ».
Депутаты отметили, что многие люди получают зарплату с 12 по 15 число каждого месяца, инициатива по переносу срока платежей мотивирована именно этим обстоятельством.
— Но пени по задолженности по оплате услуг ЖКХ начисляются после 31 дня просрочки. Они начинают считаться не сразу после того, как человек не успел внести платеж 10 числа, а через целый месяц, — обратил внимание эксперт.
Следовательно, для граждан, которые регулярно вносят платежи, ничего не изменится — даже если раньше они допускали просрочку на пять дней из-за более позднего получения зарплаты, им все равно не начислялись пени. Новая инициатива в случае ее принятия также не изменит ситуацию.
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— Поэтому неясно, как именно поможет перенос сроков и для чего эта инициатива вводится, — подчеркнул Сергеев.
При взыскании задолженности по коммунальным платежам судебные приставы действуют точно так же, как и при любом другом долге. Они обращаются в суд, если речь идет о систематическом неисполнении обязательств по оплате услуг ЖКХ. В случае переноса срока оплаты на пять дней этот механизм не изменится, добавил эксперт.
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