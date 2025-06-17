Михалков рассказал об инициативе по квотированию западных фильмов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Народный артист РФ, режиссер Никита Михалков рассказал об инициативе по введению входного взноса в размере 5 миллионов рублей для проката западных кинолент в России, которая так и не была реализована.
«Этот документ рассылается без первой страницы моего письма, на котором стоит резолюция президента, — и это перестает быть документом, поддержанным президентом. Он становится частной инициативой каких-то людей… Почему? Зачем? В этой резолюции сказано: “Прошу сделать быстрее, пока не пришли конкуренты”. Сегодня у нас 17 июня — и оно как-то так повисло. Так невозможно. Так нельзя… Надеюсь, что закон, который вы сегодня примете, не испытает судьбу того предложения, которое мы сделали по поводу квотирования», — сказал он.
По словам Михалкова, данная инициатива предполагала под собой введение квотирования на голливудское кино. Так, входной взнос для рассмотрения представляемой картины в России составил бы пять миллионов рублей. Кроме того, предлагалось организовать принцип единого окна для входа на рынок российского кинопроката посредством холдингов «Газпром-Медиа» и «Национальной Медиагруппы».
«Это письмо было написано 1 марта 2025 года. На это письмо была наложена резолюция… Администрация президента, министерство культуры одобрили этот документ, эту идею», — добавил режиссер.