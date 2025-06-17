Михалков рассказал об инициативе по квотированию западных фильмов

«Этот документ рассылается без первой страницы моего письма, на котором стоит резолюция президента, — и это перестает быть документом, поддержанным президентом. Он становится частной инициативой каких-то людей… Почему? Зачем? В этой резолюции сказано: “Прошу сделать быстрее, пока не пришли конкуренты”. Сегодня у нас 17 июня — и оно как-то так повисло. Так невозможно. Так нельзя… Надеюсь, что закон, который вы сегодня примете, не испытает судьбу того предложения, которое мы сделали по поводу квотирования», — сказал он.