Володин назвал российское законодательство по иноагентам самым либеральным

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В России действует самое либеральное законодательство в отношении иноагентов, кроме того, наказание для них является одним из самых низких, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума во вторник приняла закон, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов. Законопроект был внесен в ГД межфракционной группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Им предлагается дополнить КоАП РФ статьей 19.4, предусматривающей установление административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица Минюста России, а также воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей. Штрафы за данное правонарушение составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей — для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. Протоколы об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции суда.
«Коллеги, ещё раз ваше внимание обращаю, что у нас одно из самых либеральных законодательств в отношении иностранных агентов. И наказание одно из самых низких», — сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.
Он добавил, что в США и Австралии уголовная ответственность для иноагентов за неисполнение требований составляет порядка 10 лет. Володин уточнил, что в России уголовная ответственность в два раза ниже — до пяти лет.