Володин назвал российское законодательство по иноагентам самым либеральным

Госдума во вторник приняла закон, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов. Законопроект был внесен в ГД межфракционной группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Им предлагается дополнить КоАП РФ статьей 19.4, предусматривающей установление административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица Минюста России, а также воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей. Штрафы за данное правонарушение составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей — для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. Протоколы об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции суда.