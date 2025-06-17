Центр демографических компетенций создадут в Омской области

Омская область включается в системную работу по достижению национальных целей в сфере института семьи. В правительстве региона состоялось первое заседание Совета по реализации государственной демографической политики. Совет создан в этом году. Его возглавляет губернатор Виталий Хоценко.
На первом заседании обсудили демографическую ситуацию в регионе, в частности, вопросы пропаганды семейных ценностей, поддержку студенческих семей, профилактику абортов и медицинской помощи женщинам. Министерству здравоохранения предстоит усилить меры по сохранению репродуктивного здоровья мужчин и женщин, а женщин активнее информировать о мерах государственной поддержки семей.
По итогам заседания решено проработать ряд инициатив. В частности, создание в регионе Центра демографических компетенций. О сроках его создания пока не сообщается, но известно, что заседания Совета будут вестись на постоянной основе с вовлечением широкого круга экспертов и представителей общества.
Ранее мы писали, что 17 июня омские депутаты поддержали изменения в системе избрания мэра. Теперь его кандидатуры на пост омского градоначальника будет предлагать губернатор региона, а не сами претенденты.