Центр демографических компетенций создадут в Омской области

По итогам заседания решено проработать ряд инициатив. В частности, создание в регионе Центра демографических компетенций. О сроках его создания пока не сообщается, но известно, что заседания Совета будут вестись на постоянной основе с вовлечением широкого круга экспертов и представителей общества.