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Центр демографических компетенций создадут в Омской области

В областном правительстве прошло первое заседание Совета по реализации государственной демографической политики на территории региона.

Омская область включается в системную работу по достижению национальных целей в сфере института семьи. В правительстве региона состоялось первое заседание Совета по реализации государственной демографической политики. Совет создан в этом году. Его возглавляет губернатор Виталий Хоценко.

На первом заседании обсудили демографическую ситуацию в регионе, в частности, вопросы пропаганды семейных ценностей, поддержку студенческих семей, профилактику абортов и медицинской помощи женщинам. Министерству здравоохранения предстоит усилить меры по сохранению репродуктивного здоровья мужчин и женщин, а женщин активнее информировать о мерах государственной поддержки семей.

По итогам заседания решено проработать ряд инициатив. В частности, создание в регионе Центра демографических компетенций. О сроках его создания пока не сообщается, но известно, что заседания Совета будут вестись на постоянной основе с вовлечением широкого круга экспертов и представителей общества.

Ранее мы писали, что 17 июня омские депутаты поддержали изменения в системе избрания мэра. Теперь его кандидатуры на пост омского градоначальника будет предлагать губернатор региона, а не сами претенденты.