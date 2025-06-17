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Более 70 улиц остались без воды из-за аварии в Воронеже

В Воронеже продолжаются работы по устранению повреждения на водоводе, расположенном в Советском районе.

Специалисты компании Росводоканал выявили проблему на участке водовода диаметром 500 мм, который проходит по проспекту Патриотов.

Для проведения ремонта бригада специалистов уже разработала котлован глубиной более двух метров, что свидетельствует о серьезности повреждения и необходимости глубоких работ.

В связи с проведением данных работ временно приостановлена подача холодного водоснабжения на более чем 70 улицах города. Это может вызвать определенные неудобства для жителей, поэтому компания призывает всех граждан ознакомиться с полным списком адресов, попадающих под отключение, который доступен на официальном сайте Росводоканала.