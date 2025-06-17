Более 70 улиц остались без воды из-за аварии в Воронеже

В связи с проведением данных работ временно приостановлена подача холодного водоснабжения на более чем 70 улицах города. Это может вызвать определенные неудобства для жителей, поэтому компания призывает всех граждан ознакомиться с полным списком адресов, попадающих под отключение, который доступен на официальном сайте Росводоканала.