В Иркутске ресторан оштрафовали за музыку иностранных исполнителей

Один ресторан в Иркутске оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что в заведении включали песни зарубежных исполнителей. Как говорится в официальном документе решении Арбитражного суда Иркутской области, иск в отношении ресторана подало Российское авторское общество с требованием возместить 200 тысяч рублей. В свою очередь ответное заявление от ресторана суд не удовлетворил.
— В качестве доказательства нарушений представили видео из заведения, на котором слышна иностранная музыка. По результатам экспертизы установлено, что аудиофон исходил из потолочных колонок, — уточняется в решении суда.
Суд признал нарушение авторских прав доказанным, но снизил сумму взыскания в два раза.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном 18 июня сразу в четырех районах отключат электроэнергию.