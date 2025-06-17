В Иркутске ресторан оштрафовали за музыку иностранных исполнителей

Один ресторан в Иркутске оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что в заведении включали песни зарубежных исполнителей. Как говорится в официальном документе решении Арбитражного суда Иркутской области, иск в отношении ресторана подало Российское авторское общество с требованием возместить 200 тысяч рублей. В свою очередь ответное заявление от ресторана суд не удовлетворил.