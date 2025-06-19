Опасные пестициды впервые обнаружены в реках Англии

Новое исследование специалистов из Британской геологической службы и ученых из Университета Ноттингема выявило тревожную концентрацию пестицидов в двух реках Великобритании — Тон в Сомерсете и Венсум в Норфолке. Впервые в английских реках зафиксированы следы опасных химикатов, которые применяются как в сельском хозяйстве, так и в ветеринарии. Об этом пишет The Guardian.
Особую обеспокоенность вызвало наличие в воде и донных отложениях фипронила — инсектицида, который активно используется в средствах от блох у собак и кошек. Исследователи предполагают, что вещество попадает в реки, когда животные купаются. Фипронил признан токсичным веществом для водных организмов даже в низких концентрациях.
Также в пробах была обнаружена высокая концентрация пропиконазола — химическое вещество, которое используется как фунгицид, то есть средство для защиты растений от грибков и плесени. Этот препарат негативно влияет на здоровье рыб и может нарушать экосистемный баланс.
Ученые предупреждают, что несмотря на то, что средства от блох часто назначаются в профилактических целях, регулярная обработка домашних животных может нанести непоправимый вред окружающей среде. Специалисты рекомендуют использовать их строго по показаниям, чтобы минимизировать попадание токсинов в реки и водоемы.
Кроме того, исследователи обнаружили в реках неоникотиноиды. Это один из самых токсичных классов пестицидов, известных своей способностью убивать насекомых и мелких водных обитателей даже при микроскопических дозах. Вещества воздействуют на беспозвоночных, что может нарушать пищевые цепочки и биоразнообразие.
По словам доктора Кристофера Вейна, заведующего кафедрой органической химии в BGS, современная агрохимия действительно приносит пользу: инсектициды и фунгициды спасают урожаи и предотвращают голод. Однако без эффективного регулирования эти вещества превращаются в скрытую угрозу для пресноводной экосистемы.
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