Опасные пестициды впервые обнаружены в реках Англии

Новое исследование специалистов из Британской геологической службы и ученых из Университета Ноттингема выявило тревожную концентрацию пестицидов в двух реках Великобритании — Тон в Сомерсете и Венсум в Норфолке. Впервые в английских реках зафиксированы следы опасных химикатов, которые применяются как в сельском хозяйстве, так и в ветеринарии. Об этом пишет The Guardian.