«Комики из других городов восторге от Самары»: самарский стендапер рассказал о грядущем фестивале комедии

Самарский фестиваль комедии становится уже традиционным. В 2023-м он собрал 2000 зрителей, на следующий год — уже 3800. Растет не только аудитория фестиваля, но и количество участников. В первый раз в Самаре выступили 116 комиков, затем — 153. Среди них были и звезды российского стендапа — Костя Пушкин, Евгений Чебатков и Анастасия Веневитина. Комики представили 42 города и три страны — Россию, Беларусь и Казахстан. В этом году организаторы обещают еще больше. С одним из них, известным самарским стендап-комиком Кириллом Карташевым, мы и пообщались.