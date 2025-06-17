«Комики из других городов восторге от Самары»: самарский стендапер рассказал о грядущем фестивале комедии

Совсем скоро Самара погрузится в атмосферу юмора. А точнее — ее исторический центр. С 27 июня по 5 июля в областной столице пройдет уже 3-й по счету фестиваль комедии (18+). Мы узнали подробности у организаторов.
Самарский фестиваль комедии становится уже традиционным. В 2023-м он собрал 2000 зрителей, на следующий год — уже 3800. Растет не только аудитория фестиваля, но и количество участников. В первый раз в Самаре выступили 116 комиков, затем — 153. Среди них были и звезды российского стендапа — Костя Пушкин, Евгений Чебатков и Анастасия Веневитина. Комики представили 42 города и три страны — Россию, Беларусь и Казахстан. В этом году организаторы обещают еще больше. С одним из них, известным самарским стендап-комиком Кириллом Карташевым, мы и пообщались.
По словам 31-летнего Кирилла, структура фестиваля комедии практически не изменилась: это концерт-открытие и финальный гала-концерт с участием лучших стендаперов, между которыми зрителей ожидает 50+ мероприятий на различных площадках исторического центра. Организаторы постарались устроить логистику шоу так, чтобы зрителям было удобно посещать сразу несколько выступлений в разных местах.
— Кирилл, давайте в начале расскажем тем, кто, может, не в курсе, о самарском стендап-сообществе: когда появилось, с чего началось?
— Объединение «Stand up Самара» появилось в 2011 году, хотя первые выступления начались с 2008-го. Положил начало этому Максим Дмитриев. Сейчас он занимается ведением и режиссурой мероприятий, в том числе импровизационных «Ламповых Шоу» (18+). Рекомендую посетить их осенью.
Начиналось все с нескольких человек и было 1−2 мероприятия в неделю, сейчас выступает около 40 в месяц и в неделю — 4−8 мероприятий. Лично я выступаю с 2017 года. Уже есть свои традиции: стараемся нести интеллигентный и качественный юмор в массы, но на наших мероприятиях он разнообразен.
— Кто организовал фестиваль комедии в Самаре и насколько это сложно?
— Организатором является самарское объединение комиков, идейными вдохновителями являюсь я и Ира Дунаева — человек с титаническим опытом, организовывала фестивали в Санкт-Петербурге.
Трудно сказать сложно ли это, потому что у нас есть опыт и понимание, зачем мы это делаем. Лично я фанат Самары, поэтому считаю, что перед нами стоит задача — привлекать в регион туристов и делать досуг для земляков разнообразнее. Могу сказать, что комики из других городов в восторге от Самары.
— Расскажите, чем будет отличаться фестиваль этого года, какие места посетить любителям юмора в первую очередь? Насколько насыщенной будет программа фестиваля?
— Зрителей ждут разнообразные форматы: Открытые Микрофоны, концерты с лучшими шутками от комиков из разных городов, а также импровизационные форматы и шоу. Для комиков есть соревновательная часть: будут МаниМайки, где зрители будут выбирать лучшего комика (победитель, по мнению публики, получит 10000 рублей), а потом 8 лучших выступят в гала-концерте фестиваля в ДКЖ им. Пушкина (главным призом станет уже 50 тысяч рублей).
Я бы рекомендовал: концерт-открытие, на котором выступят наши, местные ребята, но большинство из них уже давно живет в Москве, поэтому такой состав можно увидеть только на фестивале, также будет комедия на Крыше Станкозавода и летнике Вечно Молодого — для тех, кто хочет вкусить сочетание лета, открытого пространства и комедии.
Год от года стараемся увеличивать количество мероприятий, посещаемость и разнообразие. Например, в этом году у нас больше городов, комедийных и развлекательных форматов. Будет мероприятия, на котором мы объединим джаз и стендап.
— Будут ли в этом году известные стендап-комики?
— В этот раз мы решили сделать акцент на разнообразии юмора, который к нам, сюда, привезут из большого количества городов. А на концерте-открытии выступят топовые самарские комики, среди которых есть участники шоу «Standup на ТНТ» (18+), «Открытый микрофон» (18+) и «Comedy Баттл» (18+).
— Ну и главный вопрос: на какую аудиторию рассчитан фестиваль комедии?
— Наши мероприятия посещают люди от 18 до 65 лет. К нам ходят семьями, при чём нередко родители приводят детей и наоборот. Растём мы, и вместе с нами — наша аудитория. Средний возраст гостей, наверное, 35 лет.
Подробнее с программой фестиваля вы можете ознакомиться по ссылке.
— - -
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.