В ГД внесли проект о запрете публичных богослужений в многоквартирных домах

«Данный факт вызывает серьезные недовольства и опасения у собственников помещений в многоквартирных домах. Скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности. Особую озабоченность у жителей вызывает ситуация с безопасностью детей во дворах и детских социальных учреждениях при нахождении рядом с ними большого количества незнакомых людей», — подчеркивается в пояснительной записке.