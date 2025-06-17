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Движение трамваев до железнодорожного вокзала Челябинска остановят до 23 июня

Движение трамваев до железнодорожного вокзала Челябинска остановят до 23 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Для обеспечения безопасности пассажиров на время восстановительных работ в зоне остановочного пункта “Площадь Революции” закрывается движение вагонов в сторону вокзала», — сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».

Работы начнутся с 22 часов 17 июня.

Трамвай № 2 направят от ЧЭМК по улице Кирова, через депо № 1, улице Горького и обратно; № 3 поедет от ЧМК по улице Горького до депо № 1, улице Кирова в исходную точку.

Трамвай № 5 будет следовать от ЧЭМК по улице Горького до депо № 1, далее по улице Кирова и к ЧЭМК; № 7 направят от ЧГРЭС по улицам, Труда, Карла Маркса до депо № 1.

Трамвай № 16 поедет от улицы Чичерина по улице Кирова до депо № 1, далее по улице Горького до улицы Чичерина; № 20 направят от депо № 2 по улицам Кирова, Карла Маркса и до ЧГРЭС.