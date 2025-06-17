Движение трамваев до железнодорожного вокзала Челябинска остановят до 23 июня

«Для обеспечения безопасности пассажиров на время восстановительных работ в зоне остановочного пункта “Площадь Революции” закрывается движение вагонов в сторону вокзала», — сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».
Работы начнутся с 22 часов 17 июня.
Трамвай № 2 направят от ЧЭМК по улице Кирова, через депо № 1, улице Горького и обратно; № 3 поедет от ЧМК по улице Горького до депо № 1, улице Кирова в исходную точку.
Трамвай № 5 будет следовать от ЧЭМК по улице Горького до депо № 1, далее по улице Кирова и к ЧЭМК; № 7 направят от ЧГРЭС по улицам, Труда, Карла Маркса до депо № 1.
Трамвай № 16 поедет от улицы Чичерина по улице Кирова до депо № 1, далее по улице Горького до улицы Чичерина; № 20 направят от депо № 2 по улицам Кирова, Карла Маркса и до ЧГРЭС.