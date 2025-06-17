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Самарцам собираются платить за раздельный сбор мусора по проекту «Экопункт»

Региональное правительство договорилось с фирмой «Акрон» для более интенсивного развития культуры раздельного сбора мусора.

Региональное правительство договорилось с фирмой «Акрон» для более интенсивного развития культуры раздельного сбора мусора. Об этом сообщает ВолгаНьюс.

Как стало известно, в Самарской области будет запущен проект «Экопункт». В его рамках по региону установят современные площадки для раздельного сбора мусора.

Особенно подчеркивается, что жителям предложат материальное вознаграждение за разделение мусора.

Первой площадкой проекта станет Самара.

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