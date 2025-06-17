В Омской области осталась единственная клиника, проводящая аборты

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о резком сокращении числа медицинских учреждений в регионе, оказывающих услуги по прерыванию беременности. По его словам, сегодня в Омской области осталась лишь одна клиника, где женщины могут официально получить такую медицинскую помощь.
Эти меры стали частью программы по снижению числа искусственных прерываний беременности и повышению рождаемости. Согласно действующему законодательству, склонение женщин к аборту карается административными штрафами. Для физических лиц сумма штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Процедура привлечения к ответственности начинается с заявления самой пациентки, которое передается в суд для вынесения решения.
Как отмечалось ранее во время обсуждения законопроекта, некоторые врачи государственных медицинских учреждений, по мнению депутатов Законодательного собрания, могли намеренно склонять пациенток к абортам, чтобы затем оказывать платные услуги в частных клиниках. Такие действия парламентарии назвали «фабрикой по самоуничтожению».
Ситуация вызывает неоднозначную реакцию среди общественности. С одной стороны, ограничение доступа к абортам может быть связано с демографическими целями региона. С другой стороны, эксперты предупреждают, что подобные меры могут привести к увеличению числа небезопасных процедур, проводимых вне медицинских учреждений.
Ранее мы писали, что Виталий Хоценко провел заседание по вопросам демографической политики.