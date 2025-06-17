В Омской области осталась единственная клиника, проводящая аборты

Эти меры стали частью программы по снижению числа искусственных прерываний беременности и повышению рождаемости. Согласно действующему законодательству, склонение женщин к аборту карается административными штрафами. Для физических лиц сумма штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Процедура привлечения к ответственности начинается с заявления самой пациентки, которое передается в суд для вынесения решения.