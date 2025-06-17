В столичном департаменте объяснили, почему пчелы захватили дерево в Москве

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пчелы «захватили» дерево в Коммунарке в Новой Москве из-за роения, это временная остановка в поисках нового дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В понедельник в СМИ появились кадры, где рой пчел собирается на дереве в Коммунарке в Новомосковском административном округе Москвы.
«Известно, что перед роением семья подыскивает себе новое место жительства. Этим занимаются “пчелы-разведчики”, которые, найдя новое место — дупло, расщелину в дереве — способны его подготовить, почистить. Сам момент роения происходит довольно быстро», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что роение — это естественный процесс размножения пчелиных семей в весенне-летний период, при котором часть пчел вместе с маткой покидают улей для основания новой семьи.
Как рассказали в пресс-службе, на роение влияет теснота в улье, неправильный уход за пчелами, старая матка, плохая погода, плохая вентиляция в улье и так далее. В любом случае за этим явлением стоит одна причина — феромон матки перестает полноценно действовать на решивших покинуть свое жилище пчел.
«Стремление определенной группы пчел из одной семьи уйти подальше от родительского крова биологически обосновывается одним — сохранить свой вид. Расселение роев исключает близкородственное размножение, что приводит, в результате, к потомству с пониженной жизненной силой и ослабленной работоспособностью», — рассказали в пресс-службе.
«Вылетающие разгоряченные пчелы, задерживаясь на некоторое время недалеко от улья — на деревьях, выступах и даже на земле — остывая, поджидают других соплеменниц, окончательно группируются в новую семью. Собравшись через некоторое время, рой, как одно уже единое целое, медленно снимается и улетает в новое жилище. Специалисты полагают, что в это время происходит окончательное считывание информации с танцев пчел-разведчиц», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве призвали при обнаружении роя пчел на дереве не приближаться к нему. Это временная остановка в поисках нового, более безопасного места для гнездования, поэтому дерево, на котором остановились пчелы, не пострадает от их присутствия.