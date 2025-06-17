В столичном департаменте объяснили, почему пчелы захватили дерево в Москве

«Вылетающие разгоряченные пчелы, задерживаясь на некоторое время недалеко от улья — на деревьях, выступах и даже на земле — остывая, поджидают других соплеменниц, окончательно группируются в новую семью. Собравшись через некоторое время, рой, как одно уже единое целое, медленно снимается и улетает в новое жилище. Специалисты полагают, что в это время происходит окончательное считывание информации с танцев пчел-разведчиц», — пояснили в пресс-службе.