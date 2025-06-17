В Самаре жителям пансионата «Зелёная роща» отключили подачу воды

В Самаре обострилась ситуация вокруг пансионата «Зелёная роща», расположенного на территории санатория имени Чкалова. Пансионат был открыт в мае 2023 года предпринимателем Даниилом Осмаговым, который арендовал седьмой корпус санатория.
В здание были вложены около 7 миллионов рублей на ремонт, включая замену пожарной сигнализации, крыши, модернизацию канализации и адаптацию помещений для людей с ограниченными возможностями. Стоимость проживания составляла около 1500 рублей в сутки, включая питание, уход и досуг.
В декабре 2024 года новый собственник здания расторг договор аренды, планируя открыть на его месте реабилитационный центр для кардиологических больных. Руководство пансионата обратилось за помощью в различные инстанции, включая Министерство социальной политики и губернатора, но ощутимого результата пока нет.
Недавно пансионат столкнулся с отключением воды, что осложнило быт проживающих. По словам Даниила Осмагова, воду отключали уже не в первый раз, причём без предварительного предупреждения. Несмотря на обращения в прокуратуру, ситуация не изменилась.
Судебное разбирательство по имущественному спору назначено на 1 июля. Жители пансионата продолжают пребывать в условиях неопределённости.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.