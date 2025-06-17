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В Самаре жителям пансионата «Зелёная роща» отключили подачу воды

В Самаре обострилась ситуация вокруг пансионата «Зелёная роща», расположенного на территории санатория имени Чкалова.

В Самаре обострилась ситуация вокруг пансионата «Зелёная роща», расположенного на территории санатория имени Чкалова. Пансионат был открыт в мае 2023 года предпринимателем Даниилом Осмаговым, который арендовал седьмой корпус санатория.

В здание были вложены около 7 миллионов рублей на ремонт, включая замену пожарной сигнализации, крыши, модернизацию канализации и адаптацию помещений для людей с ограниченными возможностями. Стоимость проживания составляла около 1500 рублей в сутки, включая питание, уход и досуг.

В декабре 2024 года новый собственник здания расторг договор аренды, планируя открыть на его месте реабилитационный центр для кардиологических больных. Руководство пансионата обратилось за помощью в различные инстанции, включая Министерство социальной политики и губернатора, но ощутимого результата пока нет.

Недавно пансионат столкнулся с отключением воды, что осложнило быт проживающих. По словам Даниила Осмагова, воду отключали уже не в первый раз, причём без предварительного предупреждения. Несмотря на обращения в прокуратуру, ситуация не изменилась.

Судебное разбирательство по имущественному спору назначено на 1 июля. Жители пансионата продолжают пребывать в условиях неопределённости.

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