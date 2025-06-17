Сенатор назвала закон о русском языке декларативным

«Но если это как бренд зарегистрировано, надо просто отдельно посмотреть, что зарегистрировано в брендах и какое количество людей уже привыкли к этим брендам. Но это же получение прибыли. Значит, когда мы говорим, что здесь идет не нормативная к русскому языку лексика, то мы тогда должны их оштрафовать на те деньги, которые они рассчитывают получить», — добавил парламентарий.