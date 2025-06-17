Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский онколог сказала, что лишний вес может спровоцировать рецидив рака

Онколог сказала об опасности лишнего веса для больных онкологией.

Источник: Комсомольская правда

О том, что лишний вес может спровоцировать рецидив рака, в интервью порталу 24health.by сказала врач-онколог, диетолог, нутрициолог кандидат медицинских наук Наталья Белякова.

По словам медика, ожирение может негативно влиять на течение ремиссии онкологических заболеваний, увеличивать риск рецидива и осложнений.

Опасность ожирения для больных онкологией состоит в том, что жировая ткань способствует выработке воспалительных веществ, которые могут способствовать росту опухолевых клеток.

Кроме того, избыточный вес влияет на уровень инсулина и эстрогенов, что повышает риск развития вторых опухолей, в частности, женской половой системы.

По словам Натальи Беляковой, лучший способ похудеть после лечения онкологии — это питаться сбалансировано, постепенно умеренно сокращать калории и иметь регулярную физическую активность.

Крайности для больных онкологией, такие как голодание, монодиеты или сыроедение, не нужны. К своему организму в период ремиссии надо относиться аккуратно и помнить, что стресс может являться пусковым механизмом к возврату онкологического заболевания.

Для людей старшего возраста онколог назвала важным сохранение мышечной массы. А это невозможно при экстремальных диетах и дефиците питательных веществ, особенно белка.

Наталья Белякова отметила, что чрезмерная худоба, также как и ожирение, оказывает негативное влияние на организм человека, в том числе и перенесшего онкологию.

Кстати, отечественная биосубстанция для лечения рака создана и применяется в Беларуси.

Об отсутствии риска онкологии при лечении суставов и позвоночника стволовыми клетками пациента и донорскими в Беларуси рассказали минские врачи.

Мы писали, что врач-онколог сказал о самых распространенных видах рака в Минске.

Кроме того белорусский врач-онколог сказала, какие продукты содержат канцерогены, вызывающие рак.