Белорусский онколог сказала, что лишний вес может спровоцировать рецидив рака

О том, что лишний вес может спровоцировать рецидив рака, в интервью порталу 24health.by сказала врач-онколог, диетолог, нутрициолог кандидат медицинских наук Наталья Белякова.
По словам медика, ожирение может негативно влиять на течение ремиссии онкологических заболеваний, увеличивать риск рецидива и осложнений.
Опасность ожирения для больных онкологией состоит в том, что жировая ткань способствует выработке воспалительных веществ, которые могут способствовать росту опухолевых клеток.
Кроме того, избыточный вес влияет на уровень инсулина и эстрогенов, что повышает риск развития вторых опухолей, в частности, женской половой системы.
По словам Натальи Беляковой, лучший способ похудеть после лечения онкологии — это питаться сбалансировано, постепенно умеренно сокращать калории и иметь регулярную физическую активность.
Крайности для больных онкологией, такие как голодание, монодиеты или сыроедение, не нужны. К своему организму в период ремиссии надо относиться аккуратно и помнить, что стресс может являться пусковым механизмом к возврату онкологического заболевания.
Для людей старшего возраста онколог назвала важным сохранение мышечной массы. А это невозможно при экстремальных диетах и дефиците питательных веществ, особенно белка.
Наталья Белякова отметила, что чрезмерная худоба, также как и ожирение, оказывает негативное влияние на организм человека, в том числе и перенесшего онкологию.
Кстати, отечественная биосубстанция для лечения рака создана и применяется в Беларуси.
Об отсутствии риска онкологии при лечении суставов и позвоночника стволовыми клетками пациента и донорскими в Беларуси рассказали минские врачи.
Мы писали, что врач-онколог сказал о самых распространенных видах рака в Минске.
Кроме того белорусский врач-онколог сказала, какие продукты содержат канцерогены, вызывающие рак.