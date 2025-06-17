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28 воронежских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Школьники отличились на экзаменах по литературе, профильной математике и химии. Об этом сегодня, 17 июня, сообщила министр образования Наталья Салогубова.

Больше всего стобалльников насчитали среди ребят, сдававших химию. Абсолютных отличников оказалось 18. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, семь выпускников сдали на 100 баллов экзамен по литературе, а высшую оценку по профильной математике получили три человека. Среди отличившихся не только учащиеся школ областного центра, но и районов.

Наталья Салогубова отметила, что в этом году профильную математику, литературу и химию в Воронежской области сдавали почти 7 тысяч выпускников. Экзамены прошли в конце мая.