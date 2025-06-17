Воронежцы пожаловались на перебои с мобильным интернетом

Воронежцы с утра 17 июня жалуются на отсутствие мобильного интернета: в автобусах не работают терминалы, не во всех магазинах работают кассы, сложно заказать такси. В региональном правительстве отметили, что перебои связаны с оперативной обстановкой.
— Отключение мобильного интернета происходит по соображениям безопасности, исходя из оперативной обстановки. Режим опасности атаки БПЛА не всегда прямо соотносится с этой конкретной мерой. Ее действие определяют силовые ведомства совместно с операторами связи, — сообщили в правительстве Воронежской области.